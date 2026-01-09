logo pulso
Alcaldía, sin injerencia en obra de laterales al Blvr. SL

Por Martín Rodríguez

Enero 09, 2026 03:00 a.m.
A
Alcaldía, sin injerencia en obra de laterales al Blvr. SL

La Alcaldía de la capital descartó que vaya a tener alguna injerencia en la reconstrucción de pisos de rodamiento y banquetas en las calles laterales al Bulevar San Luis. El proceso constructivo será responsabilidad total del Gobierno del Estado, por medio de sus propias dependencias y con el ejercicio de sus recursos.

De manera extraoficial y por información difundida a través de redes por cercanos a ambos niveles de gobierno, se sabe que habría una intervención para crear un paso inferior al nivel con su respectiva solución pluvial en el cruce del Bulevar Antonio Rocha Cordero y la Avenida de las Torres, para resolver un problema generado por la demanda de las colonias en crecimiento y la Feria Nacional Potosina.

Otro proyecto se refiere a la negociación y en su caso ejecución de la obra del paso inferior a desnivel en El Saucito, un proyecto largamente esperado, pero también controvertido.

Le sigue en las ideas un puente vehicular de cruce del Anillo Periférico poniente y la avenida principal de acceso al fraccionamiento Villa Magna.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Otro plan generaría la conexión definitiva de la Vía Alterna con el Eje 140 de la Zona Industrial, con posibilidades de que a futuro se convierta en una idea de conexión intermunicipal con todo el desarrollo de parques industriales.

