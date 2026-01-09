Alcaldía, sin injerencia en obra de laterales al Blvr. SL

La Alcaldía de la capital descartó que vaya a tener alguna injerencia en la reconstrucción de pisos de rodamiento y banquetas en las calles laterales al Bulevar San Luis. El proceso constructivo será responsabilidad total del Gobierno del Estado, por medio de sus propias dependencias y con el ejercicio de sus recursos.

De manera extraoficial y por información difundida a través de redes por cercanos a ambos niveles de gobierno, se sabe que habría una intervención para crear un paso inferior al nivel con su respectiva solución pluvial en el cruce del Bulevar Antonio Rocha Cordero y la Avenida de las Torres, para resolver un problema generado por la demanda de las colonias en crecimiento y la Feria Nacional Potosina.

Otro proyecto se refiere a la negociación y en su caso ejecución de la obra del paso inferior a desnivel en El Saucito, un proyecto largamente esperado, pero también controvertido.

Le sigue en las ideas un puente vehicular de cruce del Anillo Periférico poniente y la avenida principal de acceso al fraccionamiento Villa Magna.

Otro plan generaría la conexión definitiva de la Vía Alterna con el Eje 140 de la Zona Industrial, con posibilidades de que a futuro se convierta en una idea de conexión intermunicipal con todo el desarrollo de parques industriales.