Alcaldía vallense, incompetente para construir un panteón

Por no contar con condiciones materiales, técnicas y financieras, el Cabildo de Ciudad Valles se declaró incapaz de construir un cementerio municipal. Aunque el acuerdo del cuerpo edilicio se adoptó en junio del año pasado, hasta ayer fue publicado en el Periódico Oficial del Estado.

El órgano oficial del estado publicó ayer un acuerdo del Cabildo de Valles adoptado hace nueve meses y medio, el 30 de junio del año pasado, en la décimo octava sesión ordinaria.

En el documento, el Cabildo analizó la viabilidad de un proyecto para construir un cementerio municipal, considerando los aspectos técnicos, administrativos, financieros y de disponibilidad presupuestal.

Sin embargo, señaló que "derivado de dicho análisis, se advirtió que el Ayuntamiento no cuenta con las condiciones materiales, técnicas ni financieras suficientes para llevar a cabo por sí mismo la construcción de un cementerio municipal".

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El acuerdo publicado consiste en la admisión de que el Ayuntamiento vallense se declaró en imposibilidad de "llevar a cabo por sí mismo la construcción del cementerio municipal".

Por tanto, estableció que se instruiría a "las áreas competentes" para que "propongan alternativas viables para la prestación del servicio de panteones".

Valles cuenta con tres camposantos públicos, uno de ellos, está a punto de saturarse.