Alcaldías dejan 146.1 mdp en la oscuridad

En 2020, 18 municipios y la Comisión Federal de Electricidad ejercieron 146.1 millones de pesos en presuntos proyectos de los cuales no presentaron documentos que comprobaran el gasto, determinó la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Se trata del mayor monto observado en la cuenta pública 2020.

La ASF realizó la auditoría de cumplimiento 1238-2021 al ejercicio de los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)

El hallazgo más cuantioso fue consignado en un programa de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore) en el que se transfirieron 146.1 millones de pesos a la CFE y a 18 ayuntamientos potosinos. De esa suma, 7.6 millones de pesos fueron destinados a la paraestatal.

Mientras que entre los municipios, los que más recibieron fueron Xilitla, al que se destinaron 19.7 millones de pesos; Catorce, con 14.4 millones de pesos; la capital, con 15.1 millones de pesos, Santo Domingo y Villa de Ramos, que recibieron 13 millones de pesos, respectivamente. Lagunillas fue el que recibió la suma más baja, con 1.4 millones de pesos.

Por la falta de comprobación, la ASF presumió un probable daño o perjuicio a la hacienda pública federal, a los que había que agregar los rendimientos financieros.

Los recursos "fueron transferidos a la Comisión Federal de Electricidad y a 18 municipios ejecutores sin presentar la documentación soporte que acredite su ejercicio y aplicación a los objetivos del fondo dentro de los plazos establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y los Municipios", consigna el informe final.

Adicionalmente, la ASF realizó una observación por 591 mil 673 pesos, por recursos no devengados ni devueltos por siete ayuntamientos, por lo que la Auditoría reclamó los recursos y otros 393 mil 836 pesos por dos obras, que no se especifican, que no están operando. En total, la ASF registró observaciones por 147.1 millones de pesos.

Se trata del monto más alto en las auditorías que están dentro del tercer paquete de reportes de la cuenta pública 2020, revelado por la ASF para San Luis Potosí el domingo pasado.

Equivale al 35% del monto total de observaciones realizado por la ASF al ejercicio de recursos de 2020, correspondiente a la administración de Juan Manuel Carreras López.