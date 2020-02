Alcantarillas sin tapa proliferan en pleno centro

Dos rejillas sin tapa ubicadas en el callejón Universidad en plena Zona Centro se han convertido en un dolor de cabeza para las personas que transitan por la zona y que han sufrido accidentes.

Laura Zapata quien transitaba por la zona, lamentó las condiciones en las que se encuentra el primer cuadro de la ciudad, pues se ha convertido en una zona peligrosa para los paseantes.

"Está muy peligroso, la verdad ya da miedo caminar por aquí, ahorita caí en esta rejilla, parece que no pasó de que me ensuciara el tenis, pero no se vale que esto esté pasando, porque puede ser un niño o un anciano el que caiga en la rejilla y creo que para ellos la historia podría ser diferente, es necesario que las autoridades hagan algo al respecto y reparen todas estas rejillas y registros", señaló la afectada que este miércoles caminaba por la zona y repentinamente cayó al agujero.

Los registros sin tapa no solo se encuentran en la zona, también hay algunos agujeros en Álvaro Obregón y Zaragoza, del mismo modo se han visto algunas alcantarillas sin tapa en la calle de Vallejo.