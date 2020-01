Alerta PC de más frío y fuerte viento

El coordinador estatal de Protección Civil, Ignacio Benavente Duque informó que continuarán las bajas temperaturas en el Estado; además de que los fuertes vientos pudieran seguirse presentando, sobre todo durante los meses de febrero y marzo.

Reportó que en los últimos días en la Zona Altiplano se han registrado temperaturas mínimas de 5 grados y está por ingresar el frente frío número 30, el cual está siendo monitoreado para analizar las condiciones en que se presentará.

Aseguró que no se han presentado muertes por hipotermia, y solo se investiga un caso que pudo darse por inhalación de monóxido de carbono, "todavía no se puede atribuir a un calentador hasta que no se lleve a cabo el peritaje y se dialogue con la familia de las personas".

Recordó que el año pasado se presentaron dos muertes debido al uso de anafres en el municipio de Ciudad del Maíz y otra en Soledad de Graciano Sánchez, donde falleció una persona por inhalación de monóxido de carbono.

Con respecto a la helada que se registró en el municipio de Xilitla, el coordinador de PC indicó que se mantiene vigilada la zona, sin que al momento se reporte problema alguno.

Indicó que personal de la unidad municipal de Prote cción Civil de Xilitla, subió a la zona y no registró casos de personas con hipotermia.