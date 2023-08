"'El Tiburón' parecía un animal, aunque los animales se detienen más", dice Gallardo

Luego de la continuación del proceso penal en contra de Fernando N., alias "El Tiburón", quien el lunes pasado presuntamente atacó a golpes a un empleado de 15 años en una sucursal capitalina de Subway, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, opinó que tal agresor parecía "un animal prácticamente. Yo creo que los animales se detienen más o se paran más, cuando tienen a la presa capturada lo sueltan y éste no, le seguía de largo".

Cuestionado sobre si no se extralimitó al publicar la imagen del presunto sin difuminar el rostro y con ello poner en riesgo el proceso penal, respondió que no porque "lo que se ve, no se juzga, él tampoco se extralimitó (sic) en estar golpeando a un joven enfrente de una cámara, le valió".

Sostuvo que, aunque la Policía de Investigación (PDI) no quiso divulgar la forma en que detuvo al implicado, la realidad es que se opuso a la detención. "Era una fichita, fue un gorro que lo pudieran agarrar, se les movía, manoteaba, les tiró trancazos, pero ellos sabrán por qué no, también hay que cuidar la institución..."

Respecto a la expresión de "El Tiburón", quien sonrió durante la detención, el gobernador afirmó que "hay gente muy cínica, ese es el problema, hay gente muy cínica que después de lo que hace se ríe de las cosas ¿no? Yo creo que se estaba riendo porque no lo podían detener o a la mejor se estaba riendo de las chanclas de Martín (Serrano) que fueron muy... no sé, pero estaba muy sonriente pero lo veo más como cinismo".

Afirmó que pedirán a los jueces que no den trato especial al hombre acusado de golpear casi hasta matar a un joven, "y si dejamos que esto pase, cualquiera saldrá a la calle a golpear gente".