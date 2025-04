Video | Alerta en Mexquitic por enorme incendio forestal

Con información e imágenes de Alberto Martínez/Pulso.- Brigadistas de los tres niveles de gobierno y voluntarios atienden un extenso incendio forestal que se registra en la comunidad de Derramaderos, en el municipio de Mexquitic de Carmona.

Así lo ha informado este miércoles la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

El Comité del Manejo del Fuego, informó que en cuanto se tuvo el reporte, personal de Conafor, CEPC y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, se trasladaron a la zona del incendio para comenzar el combate y liquidación en conjunto con autoridades municipales.

El Comité reiteró el llamado a la población a no realizar quemas en horarios no permitidos, en caso de hacer fogatas, apagarlas completamente, no arrojar colillas de cigarro, ni tirar botellas que pudieran ocasionar un "efecto lupa".

En un recorrido de Pulso, se observó que el viento ha dificultado las labores de combate, por lo que la autoridad municipal ya ha cerrado los caminos hacia la comunidad en mención.