Alertan fraudes en compra-venta de vehículos en SLP

José Luis Ruiz Contreras, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), hizo un llamado a la ciudadanía a ser precavida al momento de comprar un vehículo, sobre todo si se hace a través de las redes sociales, ya que se han detectado muchos fraudes en estos perfiles de venta.

El fiscal mencionó que la principal recomendación es que no compren vehículos a través de las plataformas como Facebook o vía WhatsApp, y que no reciban baucher de depósitos electrónicos, debido a que pueden estar falsificados y no se les deposita el monto acordado en sus cuentas.

Antes de realizar cualquier adquisición de algún automóvil, los ciudadanos deben cotejar muy bien los documentos y el estatus de la unidad a comprar. Esto se puede hacer a través del Registro Público Vehicular (REPUVE) para conocer si la unidad ha participado en alguna actividad ilícita o se encuentra en un estatus legal.

"La exhortación, como lo hemos hecho, es que antes de comprar una unidad, verifiquen en la Secretaría de Finanzas o cualquier otra corporación e institución la identidad de un vehículo en un primer término", explicó.

Recientemente, la FGE ha recibido varios casos en los que se denuncia el delito de fraude al momento de la compra-venta de vehículos, por eso la relevancia que la población esté atenta a estas estafas.

"Es la constante en cuanto a los fraudes o la venta de vehículos con reporte de robo, en donde te venden una unidad totalmente alterada, y también la documentación y, por consecuencia, está alterada", indicó.

Al presentarse estas situaciones, la Fiscalía advierte que tiene que asegurar el vehículo y la documentación, generándose una cuestión legal. Por lo qué "el comprador se llega a quedar sin el carro y sin su dinero, por ello, la importancia de estar muy atentos en esas transacciones", recomendó Ruiz Contreras.