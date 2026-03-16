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Alexandra, recibe la placa que Galindo usó como director de Seguridad Pública

La agente con mejor promedio de la generación Centinela recibió la insignia como reconocimiento.

Por Martín Rodríguez

Marzo 16, 2026 02:00 p.m.
A
Alexandra, recibe la placa que Galindo usó como director de Seguridad Pública

Alexandra, nueva agente policial del centro histórico, recién graduado de la academia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital, recibió como homenaje por el mes de la mujer, la placa que Enrique Galindo Ceballos portó durante tres años como director general de Seguridad Pública Municipal de la San Luis Potosí. 

Galindo Ceballos interpretó la entrega de la placa como parte de las responsabilidades de resguardo de la nueva agente policial, como un reconocimiento a la constancia y la disciplina de la mujer que eligió ser policía.

Se trata de la cadete con el mejor desempeño, al haber obtenido un promedio de 9.40 de aprovechamiento, en una generación donde un 30 por ciento de las personas que se preparaban concluyó el adiestramiento, lo que, dijo el alcalde, "habla de la calidad de personas que son las mujeres que se graduaron". 

Galindo Ceballos dijo que tenía que hacer énfasis en un símbolo de permanencia, para una persona que destacó en sus estudios y su preparación para vigilar la ciudad. 

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"Yo le quiero entregar a Alexandra, como símbolo de permanencia, como símbolo de lucha permanente de ustedes, mi primer placa que recibí como jefe de la Policía Municipal hace 22 años... Portarse bien y trabajar y ser honesto, la verdad es que sí premia la vida...".

Explica que es una placa que para él representa mucho, porque todas las mañanas, antes de dirigirse a trabajar, le daba un beso a la placa y su esposa rezaba para que regresara. Siempre regresó y de ahí fue a otros niveles.

Luego, entregó la placa a nombre de la generación graduada, para que la conserve, se acuerde de ese día con la autorización de usarla en su trabajo y que salga a vigilar con honor, orgullo, fuerza y dignidad, pero que además que en su trabajo le imprima cariño a la ciudad.

"Yo nunca pensé que iba a ser el alcalde y el secretario Villa tenía 28 años y era el jefe del Estado mayor... hoy tiene 52 ya lo balconeé y nunca pensamos que íbamos a gobernar esta ciudad... nunca pensamos y yo siempre confié en esta placa".

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