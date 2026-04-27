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Alista el PAN denuncias por actos anticipados de campaña

Verónica Rodríguez señaló que existen condiciones inequitativas en la contienda

Por Samuel Moreno

Abril 27, 2026 12:33 p.m.
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Alista el PAN denuncias por actos anticipados de campaña

Tras las recientes declaraciones del dirigente estatal de Movimiento Ciudadano (MC), Marco Antonio Gama Basarte, sobre la falta de "piso parejo" rumbo al proceso electoral de 2027, la presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Verónica Rodríguez Hernández, coincidió en que existen condiciones inequitativas en la contienda y advirtió sobre la preparación de denuncias formales.

La lideresa panista aseguró que en San Luis Potosí sí se están presentando actos anticipados de campaña, por lo que su partido ya trabaja en la integración de expedientes para proceder legalmente. En este sentido, hizo un llamado a las autoridades electorales para que actúen con autonomía y garanticen la defensa de la democracia tanto en el estado como en el país.

Rodríguez Hernández sostuvo que estas prácticas no son nuevas y acusó que desde el ámbito federal se han generado precedentes que hoy permiten a diversos actores políticos realizar promoción anticipada sin consecuencias.

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Criticó lo que calificó como un debilitamiento de las instituciones y organismos autónomos, al considerar que esto favorece la impunidad en el uso de recursos públicos con fines político-electorales.

Detalló que el equipo jurídico del PAN se encuentra en proceso de análisis para identificar y sustentar cada uno de los casos, con el objetivo de presentar denuncias sólidas que puedan prosperar ante las autoridades competentes. Aunque evitó precisar una fecha para su presentación, subrayó la importancia de integrar expedientes completos que permitan sancionar efectivamente estas conductas.

Finalmente, la dirigente estatal señaló que el uso de programas sociales, recursos públicos y eventos gubernamentales con fines de promoción política genera una ventaja indebida para quienes actualmente están en el poder. No obstante, expresó su confianza en que la ciudadanía potosina responderá en las urnas, al manifestar un creciente hartazgo ante lo que describió como prácticas de presión, condicionamiento y falta de equidad en el entorno político.

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