MÓNICA ¡UN AÑO MÁS DE VIDA!

MÓNICA ¡UN AÑO MÁS DE VIDA!

Alistan rescate de 25 fincas abandonadas en el Centro Histórico

El proyecto busca reactivar la actividad social y económica local

Por Samuel Moreno

Marzo 10, 2026 12:23 p.m.
A
El Ayuntamiento de la capital prepara un programa para intervenir entre 20 y 25 inmuebles en condiciones de abandono dentro del Centro Histórico, con la intención de rehabilitarlos y darles nuevos usos que contribuyan a la recuperación urbana de esta zona de la ciudad.

El alcalde Enrique Galindo Ceballos informó que el proyecto ya cuenta con un diagnóstico previo y forma parte de una estrategia municipal para rescatar propiedades deterioradas o sin uso, con el objetivo de revitalizar el corazón de la capital potosina.

De acuerdo con el edil, el plan se encuentra en una fase avanzada de preparación y contempla acciones similares a las que el gobierno municipal ha realizado previamente en otros puntos de la ciudad, donde se han recuperado espacios que permanecían abandonados.

Entre los antecedentes mencionó el rescate de una antigua casona ubicada sobre la Avenida Venustiano Carranza, inmueble que se encontraba desocupado y que actualmente está bajo resguardo del Ayuntamiento como parte de los esfuerzos para recuperar propiedades con valor urbano.

Más de 300 fincas en riesgo en el Centro Histórico de SLP

Autoridades municipales advierten riesgo estructural y sanitario en viviendas abandonadas.

Galindo Ceballos señaló que la intención es presentar oficialmente el programa en los próximos días, con el propósito de impulsar una transformación urbana del Centro Histórico que permita aprovechar inmuebles que durante años han permanecido deteriorados o sin actividad.

Además, recordó que el municipio ya ha intervenido otros edificios de su propiedad que presentaban abandono, como ocurrió en la colonia Arbolitos, donde un inmueble que anteriormente funcionaba como unidad de vigilancia fue demolido para construir una cancha multiusos destinada a la comunidad.

Con este nuevo programa, el Ayuntamiento busca consolidar una política de recuperación de espacios urbanos que permita mejorar la imagen del Centro Histórico y, al mismo tiempo, reactivar la actividad social y económica en esta zona de la ciudad.

