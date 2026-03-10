Alistan rescate de 25 fincas abandonadas en el Centro Histórico
El proyecto busca reactivar la actividad social y económica local
El Ayuntamiento de la capital prepara un programa para intervenir entre 20 y 25 inmuebles en condiciones de abandono dentro del Centro Histórico, con la intención de rehabilitarlos y darles nuevos usos que contribuyan a la recuperación urbana de esta zona de la ciudad.
El alcalde Enrique Galindo Ceballos informó que el proyecto ya cuenta con un diagnóstico previo y forma parte de una estrategia municipal para rescatar propiedades deterioradas o sin uso, con el objetivo de revitalizar el corazón de la capital potosina.
De acuerdo con el edil, el plan se encuentra en una fase avanzada de preparación y contempla acciones similares a las que el gobierno municipal ha realizado previamente en otros puntos de la ciudad, donde se han recuperado espacios que permanecían abandonados.
Entre los antecedentes mencionó el rescate de una antigua casona ubicada sobre la Avenida Venustiano Carranza, inmueble que se encontraba desocupado y que actualmente está bajo resguardo del Ayuntamiento como parte de los esfuerzos para recuperar propiedades con valor urbano.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Más de 300 fincas en riesgo en el Centro Histórico de SLP
Autoridades municipales advierten riesgo estructural y sanitario en viviendas abandonadas.
Galindo Ceballos señaló que la intención es presentar oficialmente el programa en los próximos días, con el propósito de impulsar una transformación urbana del Centro Histórico que permita aprovechar inmuebles que durante años han permanecido deteriorados o sin actividad.
Además, recordó que el municipio ya ha intervenido otros edificios de su propiedad que presentaban abandono, como ocurrió en la colonia Arbolitos, donde un inmueble que anteriormente funcionaba como unidad de vigilancia fue demolido para construir una cancha multiusos destinada a la comunidad.
Con este nuevo programa, el Ayuntamiento busca consolidar una política de recuperación de espacios urbanos que permita mejorar la imagen del Centro Histórico y, al mismo tiempo, reactivar la actividad social y económica en esta zona de la ciudad.
no te pierdas estas noticias
Alistan rescate de 25 fincas abandonadas en el Centro Histórico
Samuel Moreno
El proyecto busca reactivar la actividad social y económica local
Advierte JGTS de cárcel por causar incendios
Rolando Morales
Recordó que desde el año pasado una reforma establece penas que van de cinco a 15 años de prisión
BYD Shark: la pick-up híbrida que puede recorrer 100 km en modo eléctrico
PULSO
La pick-up híbrida enchufable de BYD con más de 430 caballos de fuerza.