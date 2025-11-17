Alumno del Tec Superior obtiene segundo lugar nacional en ciencias
Un alumno obtuvo segundo lugar individual y la institución logró el tercer lugar global entre 229 planteles.
El Instituto Tecnológico Superior de San Luis Potosí obtuvo resultados destacados en el Evento Nacional Estudiantil de Ciencias Básicas y Económico-Administrativo (ENECB) 2025, al lograr un segundo lugar nacional individual y el tercer lugar nacional global, según informó la propia institución en un comunicado.
El alumno José Rafael Peinado Rocha, de Ingeniería Mecatrónica, obtuvo el segundo lugar individual en el área de Ciencias Básicas, colocándose entre los mejores puntajes del certamen.
Además, el Tecnológico alcanzó el tercer lugar nacional global con un promedio de 87.89 puntos, dentro de una competencia en la que participaron 229 planteles y más de 17 mil 600 estudiantes. También fueron reconocidos los cinco alumnos con mejores promedios de la primera etapa.
En el concurso participó alumnado de Ingeniería Mecatrónica, Industrial y Administración. La institución destacó que los logros corresponden al desempeño de sus equipos académicos y al trabajo de preparación previo al evento.
