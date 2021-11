Alza al agua, solo al que pueda pagarla

En caso de que el Congreso del Estado rechace la propuesta de incremento a las tarifas del agua para el municipio de San Luis Potosí, el Ayuntamiento ya tendría listo "un plan B e incluso un plan C y D, pero en todos estos planes, la figura central serán las y los ciudadanos que menos tienen y aquellas personas que no tienen por qué pagar un agua que nunca les llega". La estrategia sería no aumentar las tarifas, pero sólo para los usuarios de menores ingresos, expresó la regidora María de los Ángeles Hermosillo Casas, quien preside la comisión edilicia de Agua Potable y Saneamiento del Cabildo capitalino.

"Soy una regidora ciudadana y siempre voy a velar por los intereses de los sectores que menos tienen, pero igualmente vengo del sector industrial, de las cámaras empresariales y de las asociaciones civiles. En el tema del agua estamos haciendo una propuesta totalmente distinta en este Ayuntamiento. Es una propuesta de proximidad social que contempla que a la gente con menos recursos, no se le aumente el costo del agua, pero con base en un análisis caso por caso", expresó.

Sobre el Interapas, dijo que "es un organismo social que se encarga de administrar un derecho humano que es el acceso al agua, pero lo encontramos en condiciones muy lamentables. Es un organismo al que se le debe inyectar capital".

Enumeró las varias soluciones: "Una es, claro, aumentar el costo del agua; otra, claro, es endeudar más al Ayuntamiento, pero una tercera opción es la que está viendo el alcalde Enrique Galindo junto con el gobernador Ricardo Gallardo, en la que se contempla, tanto a nivel capital como a nivel estado, crear nuevos pozos de absorción; sistemas de captación de agua de lluvia; habilitar nuevas presas; sanear el sistema colector de aguas y reparar las fugas en las que estamos perdiendo casi el 50 por ciento del agua potable que se inyecta a la red".

Consideró que el problema del agua no se resolverá en 3 años, sino que más bien se le apuesta a un gobierno municipal de seis años que junto con la administración estatal estimule la creación de consejos consultivos ciudadanos con personas que conozcan las posibles soluciones a todos los dilemas del agua potable.

También consideró necesario tener "una legislación en la que pague más quien más agua consume, y que en la industria, las empresas reciclen, reutilicen el agua. Crear una cultura integral del cuidado del agua que alcance a todos los sectores de la sociedad".