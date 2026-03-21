Alza en denuncias, por la presencia policiaca en Pozos

A pesar del reciente incremento en los delitos denunciados en Villa de Pozos, como narcomenudeo en su modalidad de posesión y violencia intrafamiliar, la concejal presidenta, Patricia Aradillas, aseguró que la percepción de seguridad en la comunidad ha mejorado gracias a la presencia policial y la atención oportuna a la ciudadanía.

"Estos índices se dan porque antes no había policía, no había detenciones y hoy, al atender con mayor seguridad a la gente y con prontitud, ahora hay más denuncias. Efectivamente hemos tenido detenciones por violencia familiar", señaló Aradillas.

El aumento en los reportes, explicó, no refleja un repunte en la inseguridad, sino una mayor confianza de los habitantes para presentar denuncias ante la autoridad:

"Antes Villa de Pozos era una delegación que pertenecía a San Luis Potosí; la gente pedía auxilio y no se acudía. Hoy contamos con policías, lo que ha generado una mejor cultura de la denuncia", agregó.

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Según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) correspondientes a enero de 2026, los delitos del fuero común en Villa de Pozos registraron cifras superiores al promedio mensual de 2025. Sin embargo, Aradillas destacó que el municipio se encuentra en el séptimo lugar estatal en número de elementos de seguridad y que, después de la capital, sus policías son de los mejor

remunerados.

Con estas acciones, la concejal reafirmó que la estrategia local de seguridad busca consolidar la confianza de los ciudadanos y garantizar atención inmediata ante cualquier situación delictiva.