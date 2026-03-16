Amanecen parquímetros cobrando, denuncia Chalita Manzur

José Luis Chalita Manzur, ex candidato a la alcaldía de la capital, informó que esta mañana, los parquímetros amanecieron cobrando, a pesar de que se trata de un día inhábil.

Dijo que se percató de que este lunes, las máquinas de recepción de las monedas permanecieron trabajando como en día hábil y que hay visitantes que ya pagaron su estacionamiento en la vía pública.

Aunque en la mayor parte de los giros mercantiles, los negocios permanecen cerrados, Chalita Manzur dijo que en el centro se aprecia movimiento y llegan automovilistas a estacionarse a diferentes lugares y aquellos que estacionan sus vehículos, se encuentran con parquímetros trabajando.

El también comerciante del centro histórico dijo que la empresa operadora de los parquímetros apagaba el sistema para evitar la recepción de monedas y ahora no inhabilitan los parquímetros y eso engaña sobre todo a personas que vienen de comunidades rurales o de otros estados y que desconocen que es día inhábil.

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Dijo que en lo personal, él introdujo una moneda en un parquímetro de la calle Insurgentes y el aparato le expidió el boleto, pero que hay comerciantes en el centro de la ciudad que también vieron los parquímetros funcionando.