Ambiente contra periodistas no es propicio para nadie: Monreal

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 12 (EL UNIVERSAL).- El ambiente que se ha suscitado en contra de los periodistas "no es propicio para nadie", por lo que su protección debe ser una prioridad para el Estado mexicano, consideró el coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila.

En una entrevista, al término de la presentación de su libro "Las grandes reformas para el cambio de régimen", en Tijuana, Baja California, dijo que es necesario garantizar la libertad.

--¿Cuál es su opinión, le preocupa esta situación?, le preguntaron al senador.

--"Tenemos que tomar calma, todos. El ambiente que está suscitándose no es propicio para nadie", respondió.

Ricardo Monreal expresó su respeto por las expresiones del Presidente de la República: "lo conozco bien, es un hombre que actúa en razón de su consciencia, nunca nos miente, nunca nos ha engañado".

"Espero que todo recobre tranquilidad, es lo mejor para el país, que haya un ambiente propicio de tolerancia, de respeto recíproco, para no profundizar diferencias".

Previamente, durante la presentación de su libro, Ricardo Monreal afirmó que México continuará con el proceso de transformación de sus instituciones, y superará los problemas que enfrenta, entre ellos el de la inseguridad pública.