AMLO critica que en la Corte se busque proteger a factureros

A unas horas de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) continúe con el debate sobre la acotación de la prisión preventiva oficiosa, planteada por el ministro Luis María Aguilar Morales, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que se busque proteger a factureros y que predomine el dinero y no la justicia.

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el Mandatario federal criticó que ahora es un delito grave el uso de facturas falsas el Máximo Tribunal lo quiere quitar.

"¿Cómo van a estar protegiendo a factureros y a quienes se hicieron inmensamente ricos y van a seguir? ¿Vamos a seguir con lo mismo? Lo que sugirió hace 15 años el uso de facturas falsas que era un descaro y ahora que es delito grave lo quieren quitar, no, no.

"¿Cómo van a ser los jueces, ministros, defensores de delincuentes de cuello blanco? ¿Cómo va a ser el dinero el que predomine y no la justicia? Se ha avanzado, hay todavía muchos obstáculos, pero vamos a seguir tratando el tema", dijo.