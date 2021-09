AMLO no ha sabido ser presidente: Rubén Guajardo

Son indignantes los señalamientos del presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, que se dice con la conciencia tranquila tras presentar su tercer informe de actividades, puesto que ha llevado a los mexicanos a la peor crisis sanitaria y de inseguridad, de nuestra historia.

Rubén Guajardo Barrera, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, PAN, en el Congreso del Estado, consideró que son muchas las aristas que hay en su gobierno, principalmente relacionadas con el desabasto de medicamentos para personas con cáncer y la falta de insumos para los hospitales.

Organizaciones como el colectivo Cero Desabasto, indican que entre enero de 2019 y el 2021 se han registrado 4 mil 504 denuncias en el país, porque se ha agravado la escasez de medicamentos en las instituciones públicas, de esas en lo que va del año se han interpuesto 773 quejas, siendo el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, el que encabeza el mayor número de reportes por desabasto con un 43 por ciento de las inconformidades, le sigue el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, ISSSTE, con un 28 por ciento de las quejas, luego sigue el Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI, con el 21 por ciento de los reportes y los Servicios Estatales de Salud con un 8 por ciento.

"Su conciencia no puede estar tranquila, porque millones de mexicanos no tienen acceso a las medicinas, ni a los insumos o tratamientos médicos, no se hacen operaciones, se mueren en los fríos pisos del IMSS y del ISSSTE y además, no se han podido mejorar las políticas sanitarias, a pesar de que fue una de las promesas que hizo para llegar a la silla presidencial".

También ha fracasado en el tema de la inseguridad, tan sólo hay que recordar las cifras que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, a través de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, ENVIPE, dada a conocer en el mes de julio donde se destaca que el 66.6 por ciento de la población se siente insegura en las calles, cajeros, transporte público, carreteras, mercados, parques, centros comerciales, automóviles, trabajo, escuela y hasta en su domicilio.

"No ha sabido ser el presidente que México esperaba, su fracaso tiene nombre y apellido, su egolatría y autoritarismo, ha preferido anteponer sus intereses político-electorales a la pacificación del país, hoy pareciera que estamos solos", concluyó el legislador del albiazul, Rubén Guajardo Barrera.