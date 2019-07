Amonesta TEE a alcaldesa de C. de San Pedro

El Tribunal Electoral del Estado emitió una amonestación pública a varios funcionarios de la pasada administración municipal de Cerro de San Pedro, incluyendo a la actual alcaldesa, Rosaura Loredo Loredo, quien resultó reelecta en los comicios de 2018.

El Periódico Oficial del Estado publicó el pasado 4 de julio un acuerdo en el que emitía la sanción por no cumplir una sentencia emitida dentro del Juicio de Protección para los Derechos Políticos del Ciudadano JDC/04/2017, presentado por dos regidores del Cabildo de la administración pasada por negarles el pago de dietas durante seis meses.

El 14 de agosto del año 2017, el TEE ordenó al Ayuntamiento pagar a cada afectado 21 mil 615 pesos, dentro de la sentencia dictada en el mencionado juicio.

La alcaldía no cumplió dentro del plazo establecido, aunque no detalla si realizó o no el pago, por lo que determinó emitir la amonestación pública contra Loredo Loredo y otros ocho ex funcionarios del Cabildo, entre los que se encuentran el ex secretario general, Carlos Escalante; la tesorera, Alma Salazar Alvarado, la síndico Mónica Loredo Díaz y seis regidores: Carolina Solís, Natalia Nava, Manuel Villanueva, Refugio Gómez, Román Magdaleno, y Jorge Villagrán.