Amparo no detendrá el Plan de Desarrollo Urbano: Nava

El amparo que promovieron los comuneros de San Juan de Guadalupe no detendrá el Plan de Desarrollo Urbano, por lo que la etapa de consulta continuará de manera normal, aseguró el alcalde de la capital, Xavier Nava Palacios al ser cuestionado respecto al logro de los comuneros de San Juan de Guadalupe al conseguir la suspensión provisional del ordenamiento territorial.

"No afecta el desarrollo del plan, de la consulta, hay una solicitud de un amparo y se les otorga una suspensión a estos comuneros en particular, para que las cosas se queden como están, nosotros no hemos modificado en lo absoluto, ni siquiera en la propuesta del plan de ordenamiento y el plan de Centro de Población, nada de lo que ellos están alegando", señaló.

Afirmó que hasta el momento no se ha recibido ninguna notificación por parte de los juzgados en donde se establezca la necesidad de detener el procedimiento.

"No, nosotros seguimos adelante con la consulta y hay muchísima gente que se está sumando a esto porque van a encontrar salidas al programa del ordenamiento, es un tema complejo porque la definición es del gobierno y es en donde más intereses existen y seguramente legítimos todos ellos, pero aquí hay que ver como ordenamos el desarrollo de San Luis Potosí", manifestó.

Señaló que interponer un amparo son las reglas del juego y la alcaldía está dispuesta a jugarlas también.