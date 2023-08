SLP reporta 70 casos de hepatitis C

Claudia Aidé Rodríguez Trejo, responsable del Programa Estatal de VIH/Sida e Infecciones de Transmisión Sexual y Virus Hepatitis C (VHC), informó que actualmente en el Estado se contabilizan 70 casos de hepatitis C, y que quienes la padecen reciben apoyo para su tratamiento gratuito por parte del Gobierno del Estado.

Rodríguez Trejo dijo que con el apoyo recibido para tratar la enfermedad, de los 70 casos identificados el 41% ya se curó, el resto está se encuentra en tratamiento. Es importante que los esfuerzos para contribuir a la eliminación de la hepatitis C y las hepatitis virales se sigan centrando desde la prevención y el diagnóstico temprano, mismo que posibilite y limite el daño hepático.

En el país las enfermedades del hígado, incluida la Hepatitis C son la cuarta causa de muerte, por lo que se implementa la Estrategia Nacional de Eliminación del virus de la Hepatitis C, y en la que participa el Estado de San Luis Potosí, ofertando a toda la población potosina de manera gratuita pruebas en los centros de salud para la detección del virus de la hepatitis C y otorgando tratamiento que posibilita en 8 y 12 semanas la curación de la enfermedad.

Desde el arranque oficial del programa los Servicios de Salud a través de la Coordinación Estatal de VIH/Sida e ITS, han realizado en el Estado un total de 39 mil 364 pruebas rápidas para la detección del virus de la hepatitis C. Dentro de la población que se ha realizado esta prueba se encuentra la población general, el 100% en hemodiálisis, 95.1% de la población que vive con VIH y, el 98% de las personas privadas de su libertad de los 6 centros penitenciarios en San Luis Potosí.

La hepatitis es una enfermedad viral que ocasiona la inflamación aguda y crónica del hígado, esta se clasifican en varios tipos de acuerdo con los virus que las causan, la Hepatitis C es de trasmisión sangre con sangre, y sus complicaciones pueden incluir cirrosis hepática, insuficiencia hepática, cáncer, entre otras. Cabe destacar que martes 8 y miércoles 9 se estará ofertando la prueba rápida de VHC en el módulo de la Fenapo.