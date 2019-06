"Ampliar venta de alcohol pondría en riesgo a potosinos"

La Dirección de Gobernación exhortó a los diputados locales a que recapaciten, y no aprueben la iniciativa de ley que permitirá ampliar el horario y la graduación de la venta de alcohol, Roberto González Rubio, titular de esa área, dijo que, aunque los legisladores presumieron asesoría por parte de expertos, se les olvidó convocar a los principales involucrados.

"No hubo ninguna mesa de diálogo, pues los señores legisladores no llamaron a nadie antes de firmar la iniciativa que subirán al Pleno, no convocaron a la Asociación de Padres de Familia, ni a la dirección de Gobernación, ni tampoco a la Canaco, su presidente así lo mencionó".

Consideró que esas modificaciones sí generarán un riesgo para la población en temas de abusos, de seguridad, de excesos e inclusive puede generarse un repunte en los índices de accidentes automovilísticos.

Dijo que no tiene ningún sentido esperarse a ver si efectivamente esas estadísticas se modifican con un aumento en los accidentes, ya que se tiene que pensar en que se está poniendo en riesgo a personas inocentes.

El director de Gobernación pidió a los legisladores hacer un análisis a conciencia sobre este tema antes de aprobar la iniciativa, ya que no solo se trata de aumentar la graduación del alcohol, sino también de ampliar el horario permitido para su comercialización.