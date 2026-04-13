Ampliarían reparación del daño a víctimas

Una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado fue presentada en el Congreso local con el objetivo de fortalecer el acceso a la justicia y asegurar la protección de las víctimas indirectas de feminicidio, particularmente hijas e hijos de las mujeres afectadas.

La propuesta, impulsada por la diputada Dulcelina Sánchez de Lira, plantea que las sentencias no solo se limiten a sancionar al responsable, sino que incluyan medidas de reparación integral del daño, como acceso a educación, servicios de salud y sustento para las familias de las víctimas.

Dentro de las modificaciones se contemplan cambios a los artículos 135, 135 Bis y 135 Ter del Código Penal estatal, en los que se establece que toda muerte violenta de una mujer deberá investigarse de oficio bajo el protocolo especializado en feminicidio, con el fin de evitar omisiones en la clasificación de estos delitos.

La iniciativa también precisa las circunstancias que constituyen razones de género, como la existencia de vínculos familiares, afectivos, laborales o de confianza entre víctima y agresor, así como la presencia de violencia sexual, mutilaciones o actos que generen sufrimiento.

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Además, se propone incorporar la figura de feminicidio en grado de tentativa, cuando existan actos dirigidos a privar de la vida a una mujer por razones de género sin que el delito se concrete por causas ajenas al agresor.

En cuanto a la reparación del daño, se establece que en toda sentencia condenatoria el juzgador deberá garantizar indemnizaciones, pago de gastos funerarios, atención médica y psicológica gratuita, así como mecanismos que aseguren el sustento alimenticio y educativo de menores de edad o personas con discapacidad.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado para su análisis y eventual dictaminación.