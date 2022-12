Analiza Gallardo revivir operativo El Convoy

A-AA+

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., diciembre 16 (EL UNIVERSAL).- Con el objetivo de combatir el consumo de drogas en los jóvenes potosinos, el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, analiza revivir el operativo denominado El Convoy, el cual constaba de realizar patrullaje en las calles para detectar a jóvenes con esta problemática, detenerlos y brindarles orientación y oportunidades de estudio.

El mandatario comentó que se busca una estrategia para disminuir el consumo de las drogas a nivel local, puesto que mientras se mantenga este consumo difícilmente se podrá reducir la actividad de los grupos relacionados al narcotráfico: "Podríamos traer a mil elementos, pero si en las calles se sigue vendiendo droga, esto va a seguir".

Dijo, además, que se tiene que atacar esto de distintas maneras y con diferentes estrategias, no sólo la de seguridad, sino desde la prevención también se están haciendo recorridos en planteles escolares en donde se dan pláticas a los jóvenes para evitar el consumo de drogas, ofreciendo más becas de estudios, deporte y demás cuestiones "para que no caigan en la delincuencia".

No obstante, Gallardo Cardona reconoció que también estos temas están relacionados con los valores que se enseñan desde los hogares con la propia familia, dado que "no podemos mandar un policía a cada casa para que les diga a los padres de familia cómo educar a sus hijos".

"Yo creo que vamos a tener que regresar a esos tiempos en que llegaba El Convoy, se llevaba a todos los que andaban en la calle, los rasuraban y los dejaban pelones, los metían en cintura y los ponían a hacer labores sociales, como pintar escuelas, a quitar graffitti… si hay necesidad de ello, lo vamos hacer, necesitamos ya mano dura", advirtió el mandatario estatal.

Finalmente, indicó que los padres de familia deben de entender que cuando esto suceda, será por el bien de sus hijos "porque luego llega la patrulla, levanta a unos jóvenes y luego sale la mamá y se cuelga de la patrulla pidiendo que le bajen al hijo, diciendo que es bien sano y es bien honesto… va a causar molestia, pero es una manera de hacerlo", concluyó.