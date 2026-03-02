Analiza la SCJN controversia por IA
Proyecto de sentencia definirá la validez de las normas impugnadas
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cerró la instrucción de la Acción de Inconstitucionalidad 132/2025, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra el Congreso del Estado de San Luis Potosí. Con ello, el máximo tribunal dio por concluida la etapa de pruebas y alegatos y dejó el expediente listo para la elaboración del proyecto de sentencia que definirá la validez de las normas impugnadas.
La controversia tiene como antecedente la aprobación de una modificación al Código Penal del Estado para tipificar el delito de "uso indebido de inteligencia artificial para provocar alarma social", iniciativa impulsada por el diputado del PVEM, Héctor Serrano Cortés.
El acuerdo, fechado el 25 de febrero de 2026, establece que el Poder Legislativo estatal, a través de su Coordinación de Asuntos Jurídicos, presentó sus alegatos finales dentro del plazo legal.
