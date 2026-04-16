Analiza Soledad la creación de un parque logístico

El Ayuntamiento de Soledad se encuentra en etapa de análisis para la posible creación de un parque logístico en el municipio, proyecto que dependerá de estudios técnicos para definir su viabilidad, ubicación y extensión.

Así lo informó el director de Desarrollo Económico, Héctor Xavier Andrade Ovalle, quien explicó que actualmente no existe un terreno específico definido, ya que se espera la conclusión de estudios especializados que permitan determinar un polígono con características técnicas adecuadas y que cumpla con la normatividad vigente, incluyendo posibles ajustes en el uso de suelo.

No obstante, se han identificado zonas con potencial debido a su cercanía con infraestructura clave como la carretera 57, una arteria considerada cercana a otras vialidades importantes como el río Santiago y el Anillo Periférico, lo que facilitaría el acceso y conectividad.

Sin embargo, insistió en que será hasta contar con los análisis técnicos cuando se pueda tomar una decisión formal.

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El funcionario subrayó que el proyecto contempla desarrollarse de manera gradual, por etapas, con el objetivo de garantizar un crecimiento ordenado que incluya no solo la instalación de empresas, sino también servicios complementarios como centros comerciales, hoteles, gasolinerías y espacios de capacitación.

Indicó que esperan que en los próximos meses el Ayuntamiento cuente con los resultados técnicos, los cuales serán evaluados por el Cabildo para avanzar en la planeación de infraestructura y, posteriormente, presentar el proyecto al sector productivo e inversionistas.

Destacó que ya se cuenta con presencia de empresas del sector logístico y de transporte, así como de otras industrias y servicios, por lo que la intención es integrar y fortalecer esta actividad económica, además de impulsar nuevas inversiones.