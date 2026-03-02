Analizan dotar de transporte al campus Pedregal

Alejandro Javier Zermeño Guerra, rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), informó la necesidad de transporte urbano a la Facultad de Ciencias, ubicada en el campus Pedregal, informó Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Indicó que durante la reunión sostenida la semana pasada, se acordó generar un acuerdo de colaboración para conocer el origen y el destino del alumnado universitario, no solo de este complejo, sino de todos los espacios y zonas universitarias.

Matizó que, si bien es necesario garantizar la cobertura para las y los estudiantes de esta casa de estudios, también debe darse a los demás alumnos de otras universidades de otras regiones del estado.

Valoró que, una vez elaborado y concluido el diagnóstico de los destinos y los orígenes de la comunidad estudiantil, puede definirse la organización de las rutas para cubrir todas las facultades e instituciones de educación superior.

"Es importante la colaboración con las instituciones, con la ciudadanía para que este proyecto y esta política pública sea realmente eficiente, y de acuerdo con la necesidad puntual de la población", remató.

Desde el 2019 cuando se inauguró el campus, de forma recurrente estudiantes y representantes universitarios han solicitado la ampliación de las rutas de camiones urbanos, sin embargo, no han obtenido respuestas favorables.