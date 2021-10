Analizan proyecto de ubicación de comerciantes en espacios peatonales de la capital

Luego que la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope), instó al gobierno municipal la reubicación de los establecimientos informales, el Ayuntamiento capitalino informó que se encuentra en la elaboración de un diagnóstico al respecto, pero además se analiza un proyecto de replicar la ubicación de comerciantes en calles peatonalizadas, como sucede en el callejón de San Francisco.

Al respecto, el alcalde Enrique Galindo Ceballos indicó que en los primeros días de su administración, los comercios informales han respetado diversos espacios como las plazas de Armas e Hidalgo, el pasaje Zaragoza y los alrededores, lo cual siempre debe verse así para favorecer al Centro Histórico.

En entrevista, argumentó que el estudio debe tener un enfoque de ganancia integral, es decir, los establecidos, los comercios informales, el Centro Histórico y el Ayuntamiento.

"Hay muy buen ánimo con todas las organizaciones de comercio no establecido, pero también con las organizaciones formales como Nuestro Centro. Ya que avancemos en este diagnóstico vamos a hacer un plan integral para no estar improvisado", enfatizó.

Entrevistada aparte, Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez, titular de la Dirección de Comercio, reportó que, si bien existe un padrón de comerciantes informarles, todavía se desahoga el análisis del mismo para determinar cuántos de los empadronados pagan derecho de piso.

Informó que una de las opciones en análisis, consiste en generar más calles peatonalizadas, previo estudio de ingeniería vial, sin alterar y en un orden específico, a fin de mantener y promover el comercio en el primer cuadro de la ciudad.

"Ese ya era un callejón (de San Francisco). Aprovechar ese tipo de espacios y si no existen, poderlos generar, pero eso es un proyecto", complementó.

La exdiputada en la LXII Legislatura, puntualizó que han existido intentos de regulación, pero al momento de la ubicación, se pretende enviar a los no establecidos a zonas pocas rentables para sus giros comerciales.

"La idea es regularizarlos a todos y en la medida de lo posible dignificar su trabajo. Ver opciones, compartirlas con ellos, generar este acomodo, reorganización (...) estamos valorando varias opciones", remató.