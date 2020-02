Analizan revisión de mochilas en la UASLP

"No te puedo decir yo, si sí o, si no, porque tiene que ser una cuestión consensuada, porque son adultos los que están en la Universidad", dijo Manuel Fermín Villar Rubio, rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), al ser cuestionado sobre si ve factible la revisión de mochilas de los estudiantes.

Externó que los hechos de Torreón, Coahuila, donde un alumno mató a su maestra, hirió a compañeros y después de quitó la vida con una pistola, porque ese tipo de sucesos pueden darse desde educación básica "y cualquier institución puede estar...no estamos exentos de que pueda suceder".

Argumentó que en muchas facultades de la casa de estudios hay cuidado en el ingreso de personas externas a las instalaciones, pues los vigilantes solicitan identificación antes de permitir el acceso.

Atajó que, frente a cuestiones de seguridad, se acude a la responsabilidad de las personas y al programa de cuidado entre la propia comunidad estudiantil y docente, es decir, "cuando alguien ve algo diferente o sospechoso, pues si tenemos que notificarlo a las autoridades de seguridad y de la facultad".

Referente a si han pensado en la UASLP aplicar la referida verificación, Villar Rubio expresó que si es necesario "a lo mejor se vería". Precisó que no se ha detectado ingreso de artefactos o armas, "pero no significa que no pueda suceder en algún momento", reconoció.

Refirió que el encargado de seguridad de la UASLP acudió a Monterrey, Nuevo León a un curso sobre cómo actuar ante hechos de violencia al interior de universidades, por lo cual, analiza la aplicación de un plan al respecto.