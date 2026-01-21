Analizará Congreso la labor de la CEDH

Las críticas de colectivos de víctimas y madres buscadoras hacia la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) volverán al centro del debate legislativo cuando el organismo entregue, en febrero, su informe anual ante el Congreso del Estado.

A partir de ese documento, las y los diputados definirán si la presidenta de la Comisión, Giovanna Itzel Argüelles Moreno, debe comparecer para explicar el desempeño de la institución.

El diputado local Marco Antonio Gama Basarte, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, confirmó que el informe será recibido a inicios de este año y que su presentación ante el Pleno es un requisito obligatorio.

Sin embargo, aclaró que la comparecencia de la titular de la CEDH no es automática, sino que dependerá del análisis que se realice al interior de la comisión legislativa y del consenso que se construya con la Junta de Coordinación Política (Jucopo)

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ante los cuestionamientos sobre las múltiples inconformidades expresadas por colectivos de víctimas y asociaciones civiles, Gama Basarte evitó adelantar una postura. Argumentó que primero se debe conocer el contenido del informe para evaluar si existe una crisis en materia de derechos humanos o deficiencias estructurales en la atención que brinda el organismo.

No obstante, el legislador reconoció que sí se han recibido quejas relacionadas con la actuación de la Comisión Estatal, particularmente en lo que respecta a los protocolos de atención, seguimiento y verificación de casos.