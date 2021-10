Analizarán en Congreso "Borrón y cuenta nueva" para deudores de agua en Soledad

Se analizarán todas las propuestas en materia de suministro de agua potable, por ejemplo, el "borrón y cuenta nueva" en Soledad de Graciano Sánchez, refirió Dolores Eliza García Román, diputada presidenta de la Comisión de Agua del Congreso del Estado.

De ser el caso, la legisladora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), matizó que esa propuesta no contemplaría a las grandes empresas deudoras, por lo tanto, las compañías sí pagarán sus pendientes financieros con el Interapas.

Sin embargo, consideró importante aplicar una estrategia con los particulares, a fin de incentivarlas a cubrir los adeudos que mantengan con el organismo intermunicipal de suministro de agua potable.

"Bueno, aquí no deben pagar justos por pecadores. Es muy cierto que Soledad de Graciano Sánchez durante estos tres años pasados, aparte por la situación de la pandemia, la gente no pagó; estamos de acuerdo ¿Por qué? Porque muchos se quedaron sin trabajo", expuso.

Reveló que próximamente sostendrá una reunión con Leonor Noyola Cervantes, presidenta municipal de Soledad de Graciano Sánchez, quien plantea la aplicación de ese programa para favorecer a los morosos.

"Es un tema muy bueno la reestructuración o en este caso, que Soledad de Graciano Sánchez lleva la administración de este organismo (...) porque a Soledad de Graciano Sánchez le han dejado de darle el líquido vital (...) deja Interapas en números rojos esta administración pasada", concluyó.