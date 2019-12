"Ante delincuencia, no se puede decir que no pasa nada"

En su primer acto como presidente local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Julio César Galindo Pérez pidió un minuto de silencio por las víctimas de la delincuencia y en particular, y frente a un presídium encabezado por el gobernador, Juan Manuel Carreras López, dijo que no se puede decir que no pasa nada.

Señaló que su objetivo será incrementar las relaciones de confianza y de credibilidad para una convivencia humana responsable.

Aseguró que apoyan las ideas de unión social y principalmente para apoyar a los más desprotegidos y también para aquellos que han sido prisioneros de la delincuencia, de las organizaciones y del narcotráfico

Explicó que no están de acuerdo en la inseguridad estructural que obligue al derroche de recursos humanos y recursos públicos.

También se dijo en desacuerdo con la demagogia que dice combatir la corrupción.

Solicitó a todos los organismos empresariales, que la generación del capital social se fundamente en la construcción del esfuerzo, de la dedicación, del entusiasmo, de la visión y del compromiso a largo plazo pensando siempre en la población más desprotegida.

El nuevo dirigente reconoció el trabajo intenso de su antecesor, Jaime Chalita Zarur.

Dijo que las empresas deben respetar la dignidad especial del trabajo humano y de las personas, puesto que son las generadoras de las fuentes de trabajo y hay en ellas seres humanos que a través de tener un aporte de empleo, ejercen la tarea de generar una riqueza distributiva.