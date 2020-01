Ante inseguridad en SLP y Soledad cada alcalde trae su propia agenda, reprocha Guajardo

Así se expresó el diputado Rubén Guajardo Barrera, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, quien también señaló que no se puede culpar a las redes sociales del incremento de la delincuencia en San Luis Potosí, como lo sugirió el secretario general de Gobierno, Alejandro Leal Tovías.

Mencionó que el estado anda mal en los tres ejes más importantes, que son la seguridad pública a cargo de Pineda Arteaga; la procuración de justicia, en manos del fiscal Federico Arturo Garza Herrera y la gobernanza del territorio a cargo de Leal Tovías.

"Para colmo, en la zona metropolitana, donde los dos ayuntamientos (San Luis y Soledad) deberían trabajar de manera muy coordinada en la prevención del delito, cada alcalde trae su propia agenda y no se ponen de acuerdo en lo más mínimo".

Del reconocimiento de hizo hace unos días el secretario Jaime Pineda, de que en San Luis no hay lugar seguro, el legislador expresó: "No sé si aplaudirle o no. Yo creo que no le quedaba de otra que admitirlo ante las cifras que se manejan a nivel nacional, pero no basta con eso; ahora que nos defina qué se va a hacer".

Finalmente, Guajardo Barrera criticó que en un tema tan importante para todos los potosinos, "los reclamos a las autoridades les entran por un lado y les salen por otro", y reiteró que además de un cambio drástico de estrategias, hace falta un cambio de titular en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Resulta lamentable que el gobernador Juan Manuel Carreras López no esté tomando decisión alguna para mejorar sus políticas en materia de seguridad y que el secretario Jaime Ernesto Pineda Arteaga no quiera dar la cara para responder cuestionamientos sobre los índices delictivos de 2019.