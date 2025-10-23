Ante intromisiones, sugiere UASLP a estudiantes cautela en marchas

Por medio de un comunicado oficial, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) pidió a la comunidad universitaria y sociedad en general evitar participar en eventos multitudinarios y concentraciones masivas ante el riesgo que esto pudiera representar a la integridad personal.

En el aviso emitido señalan que "luego de que la manifestación genuina de estudiantes realizada el pasado martes 21 de octubre fuera trastocada por la injerencia de grupos externos y de choque, se hace un atento llamado a la comunidad universitaria y a la sociedad potosina, a ser cautelosos con su participación en eventos tumultuosos o de grandes concentraciones de personas, ya que su integridad podría estar en riesgo".

Lo anterior, luego de las protestas estudiantiles de alumnas y alumnos de la Facultad de Derecho y otros centros académicos de la Autónoma por la presunta agresión sexual sufrida por una de sus compañeras al interior de instalaciones universitarias el pasado viernes 17 de octubre y que ya generó la detención de al menos uno de los implicados.

El martes 21, los universitarios bloquearon vialidades principales en diversas zonas de la capital potosina y realizaron una marcha y mitin en el Edificio Central de la Rectoría, donde, por desgracia, hubo agresiones contra funcionarias y funcionarios de la UASLP además del saqueo de una tienda de suvenires.

La institución, en su comunicado, agradeció el respaldo expresado a la verdadera causa estudiantil y reiteró su "permanente disposición al diálogo, para dar cumplimiento a las honestas peticiones de las y los alumnos que mantienen el paro de actividades".