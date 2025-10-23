Pide Gallardo garantizar acceso a justicia para víctima de la UASLP

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona, afirmó que se ha reservado a opinar sobre las recientes protestas estudiantiles de la UASLP por la presunta violación de una alumna de la Facultad de Derecho, pues no pretende politizar la movilización de la comunidad universitaria.

Declaró que el Gobierno del Estado sólo tiene el interés por el bienestar de las y los estudiantes, así como tranquilidad y comunicación con la casa de estudios.

Si bien dijo que la problemática del ataque sexual es un tema exclusivo de la institución educativa, se pronunció porque la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) refuercen y garantice sus medidas de seguridad.

"Ojalá que no se haga eso, que no use eso para temas políticos. Por eso he tratado de no opinar para que no se piense que nosotros podemos estar fomentando de una parte u otra", manifestó.

El mandatario estatal urgió a la Fiscalía General del Estado (FGE), detener a los dos presuntos responsables que faltan por arrestar, a fin de garantizar el acceso a la justicia de la víctima.

En el segundo día de protestas estudiantiles, la Universidad denunció la intromisión de agentes externos que pretendían desestabilizar el movimiento de inconformidad del alumnado.