logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Caos y violencia en varios estados de México tras muerte de El Mencho

Fotogalería

Caos y violencia en varios estados de México tras muerte de El Mencho

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Ante perros agresivos, el ciudadano es prioridad

Cuando se detectan jaurías en la vía pública, se procede a su captura: alcalde

Por Rolando Morales

Febrero 24, 2026 03:00 a.m.
A
Ante perros agresivos, el ciudadano es prioridad

Ante los reportes ciudadanos de una jauría de perros considerados violentos en las colonias Jardín, Balcones del Valle y la Garita de Jalisco, el alcalde Enrique Galindo Ceballos aseguró que el Ayuntamiento sí atiende estos casos, aunque bajo un esquema distinto al de una perrera tradicional.

El edil explicó que el municipio no cuenta con una perrera como tal, ya que la función del área de Bienestar Animal es diferente. Señaló que cuando se detectan manadas de perros en la vía pública, como ocurre en este sector de la ciudad, se procede a su captura para evaluar su comportamiento y determinar si representan un riesgo.

Detalló que los animales capturados ingresan a un programa especializado que incluye valoración y procesos de socialización. Incluso, indicó que existe un esquema para socializar a los perros entre sí, con el objetivo de reducir conductas agresivas. Añadió que actualmente tienen identificadas varias manadas en distintos puntos de la capital, entre ellos Villa Magna, además de las reportadas.

Galindo Ceballos puntualizó que en los casos donde se detectan perros con conductas verdaderamente violentas, se recurre a un consejo para analizar qué medidas deben tomarse. Sin embargo, ante la protección de colectivos animalistas, el edil consideró que esta situación  coloca a la autoridad en una posición intermedia entre la protección animal y la seguridad pública.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El presidente municipal enfatizó que su administración actúa bajo el criterio del bien común, priorizando la seguridad, la libertad, la vida y el patrimonio de las personas. En ese sentido, dejó claro que si algún animal pone en riesgo a la población, el gobierno municipal intervendrá para salvaguardar a la ciudadanía.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Foto del día | Retenes reforzados
Foto del día | Retenes reforzados

Foto del día | Retenes reforzados

SLP

Alberto Martínez

Más presencia de la GCE en SLP.

Reportan seis casos de dengue en la Huasteca durante invierno
Reportan seis casos de dengue en la Huasteca durante invierno

Reportan seis casos de dengue en la Huasteca durante invierno

SLP

Huasteca Hoy

El mosquito aedes aegypti es el vector principal en los contagios registrados

Salud identifica marihuana como droga principal en SLP
Salud identifica marihuana como droga principal en SLP

Salud identifica marihuana como droga principal en SLP

SLP

Rubén Pacheco

El programa Escuela Segura, en colaboración con la Secretaría de Educación, ofrece capacitaciones y revisiones para prevenir consumo

Incendios arrasan miles de hectáreas; ya hay un detenido
Incendios arrasan miles de hectáreas; ya hay un detenido

Incendios arrasan miles de hectáreas; ya hay un detenido

SLP

Pulso Online

En una semana se combatieron 15 siniestros; más de 17 mil hectáreas han sido afectadas en lo que va del periodo.