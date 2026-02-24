Ante perros agresivos, el ciudadano es prioridad

Ante los reportes ciudadanos de una jauría de perros considerados violentos en las colonias Jardín, Balcones del Valle y la Garita de Jalisco, el alcalde Enrique Galindo Ceballos aseguró que el Ayuntamiento sí atiende estos casos, aunque bajo un esquema distinto al de una perrera tradicional.

El edil explicó que el municipio no cuenta con una perrera como tal, ya que la función del área de Bienestar Animal es diferente. Señaló que cuando se detectan manadas de perros en la vía pública, como ocurre en este sector de la ciudad, se procede a su captura para evaluar su comportamiento y determinar si representan un riesgo.

Detalló que los animales capturados ingresan a un programa especializado que incluye valoración y procesos de socialización. Incluso, indicó que existe un esquema para socializar a los perros entre sí, con el objetivo de reducir conductas agresivas. Añadió que actualmente tienen identificadas varias manadas en distintos puntos de la capital, entre ellos Villa Magna, además de las reportadas.

Galindo Ceballos puntualizó que en los casos donde se detectan perros con conductas verdaderamente violentas, se recurre a un consejo para analizar qué medidas deben tomarse. Sin embargo, ante la protección de colectivos animalistas, el edil consideró que esta situación coloca a la autoridad en una posición intermedia entre la protección animal y la seguridad pública.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El presidente municipal enfatizó que su administración actúa bajo el criterio del bien común, priorizando la seguridad, la libertad, la vida y el patrimonio de las personas. En ese sentido, dejó claro que si algún animal pone en riesgo a la población, el gobierno municipal intervendrá para salvaguardar a la ciudadanía.