Antidoping a candidatos, bajo duda legal
La propuesta de evaluaciones toxicológicas a aspirantes a alcaldías genera controversia en el ámbito político
Luego que el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona propuso que las candidaturas a las alcaldías sean sometidas a exámenes de control y confianza, así como toxicológicos, J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, reconoció no "estar tan seguro" que tal iniciativa sea constitucional o atente contra derechos humanos.
Sin embargo, matizó que si las personas desean aspirar a ocupar un cargo de elección popular no debería existir falta de voluntad para someterse a tales evaluaciones, porque "el que nada debe, nada teme", remarcó.
Declaró que el Poder Ejecutivo siempre impulsará planteamientos enfocados en garantizar postulaciones con personas rectas, honestas y honorables, porque permite que exista una clase política con mejores valores.
Por lo cual, el funcionario estatal exteriorizó que, si tales mociones favorecen obtener mejores perfiles calificados debería de legislar desde el Congreso del Estado, sin embargo, analizar si es o no constitucional, o una reforma violentadora de derechos humanos.
