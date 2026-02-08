logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Bad Bunny lidera espectáculo histórico en el Super Bowl con invitados especiales

Fotogalería

Bad Bunny lidera espectáculo histórico en el Super Bowl con invitados especiales

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Antidoping a candidatos, bajo duda legal

La propuesta de evaluaciones toxicológicas a aspirantes a alcaldías genera controversia en el ámbito político

Por Rubén Pacheco

Febrero 08, 2026 01:06 p.m.
A
Antidoping a candidatos, bajo duda legal

Luego que el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona propuso que las candidaturas a las alcaldías sean sometidas a exámenes de control y confianza, así como toxicológicos, J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, reconoció no "estar tan seguro" que tal iniciativa sea constitucional o atente contra derechos humanos.

Sin embargo, matizó que si las personas desean aspirar a ocupar un cargo de elección popular no debería existir falta de voluntad para someterse a tales evaluaciones, porque "el que nada debe, nada teme", remarcó.

Declaró que el Poder Ejecutivo siempre impulsará planteamientos enfocados en garantizar postulaciones con personas rectas, honestas y honorables, porque permite que exista una clase política con mejores valores.

Por lo cual, el funcionario estatal exteriorizó que, si tales mociones favorecen obtener mejores perfiles calificados debería de legislar desde el Congreso del Estado, sin embargo, analizar si es o no constitucional, o una reforma violentadora de derechos humanos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Prevén inversión de 50 mdp en distritos de riego de SLP
Prevén inversión de 50 mdp en distritos de riego de SLP

Prevén inversión de 50 mdp en distritos de riego de SLP

SLP

Rubén Pacheco

Conagua se une al Plan Hídrico Nacional para asegurar agua de calidad en San Luis Potosí

Estado declara área natural protegida al parque Villa Hidalgo
Estado declara área natural protegida al parque Villa Hidalgo

Estado declara área natural protegida al parque Villa Hidalgo

SLP

Rubén Pacheco

Descubre cómo se protegen y restauran los sistemas naturales en Villa Hidalgo, ahora bajo la categoría de Área Natural Protegida.

SEGE prioriza uso moderado de celulares tras aprobación de regulación escolar
SEGE prioriza uso moderado de celulares tras aprobación de regulación escolar

SEGE prioriza uso moderado de celulares tras aprobación de regulación escolar

SLP

Rubén Pacheco

Juan Carlos Torres Cedillo, titular de SEGE, comenta sobre la importancia de regular el uso de celulares en el ámbito educativo.

Antidoping a candidatos, bajo duda legal
Antidoping a candidatos, bajo duda legal

Antidoping a candidatos, bajo duda legal

SLP

Rubén Pacheco

La propuesta de evaluaciones toxicológicas a aspirantes a alcaldías genera controversia en el ámbito político