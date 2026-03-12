Anuncia alcalde obras y acciones con la Federación

El alcalde Enrique Galindo Ceballos refrendó el compromiso adquirido con la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, de sumarse a la estrategia integral federal para reforzar la seguridad pública desde sus orígenes, con el programa Territorios de Paz, mediante el que se fortalecen lazos institucionales y generar políticas públicas conjuntas.

En rueda de prensa realizada este miércoles en Palacio Municipal, en la que estuvo acompañado por los titulares de la Secretaría Técnica, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de las Direcciones de Educación, Cultura y Deporte, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos detalló que de la entidad potosina sólo San Luis Capital y Ciudad Valles fueron convocados por el Gobierno Federal, "por lo que es un honor ser parte de este proyecto".

Detalló que la colaboración se basa en cinco ejes principales, con programas como Senderos Seguros, muy similar al de Alumbrado Táctico, para el que se plantea una inversión municipal de 20 millones de pesos, misma que se espera duplicar con aportaciones

federales.

El Gobierno de México plantea además la construcción de una nueva preparatoria del Bachillerato Nacional Margarita Maza, que se integraría al Sistema de Educación Municipal, entre otras acciones en beneficio de la población, como parte del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

El Presidente Municipal resaltó que la estrategia integral no tiene ningún enfoque o interés político-electoral, lo que legítima estas acciones conjuntas, entre las que además sobresalen, la edificación de un nuevo Centro de Desarrollo Comunitario administrado por el Gobierno Federal en San Luis Potosí; también se buscará que acciones municipales se adhieran al programa federal Mujeres Constructoras por la Paz, y con el Mundialito Social, se impulsará la regeneración de canchas de fútbol y en San Luis se hará una revisión técnica para también favorecer espacios deportivos municipales.