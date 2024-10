Anuncia EG “apretón” a los antreros de SL

El alcalde de la capital, Enrique Francisco Galindo Ceballos, reiteró su compromiso “muy fuerte” para que los hechos sucedidos en el antro Rich no vuelvan a pasar en San Luis Potosí.

En entrevista, dijo que se le están dando los últimos toques a un proyecto de modificación al Reglamento de Actividades Comerciales que, prácticamente, creará una nueva norma. Además, la Dirección de Comercio en sí misma será objeto de una reorganización y ampliación de su capacidad operativa, incluyendo en ello al departamento de Inspección.

“Hay un proyecto que estamos terminando y que vamos a enviar a la Comisión Permanente de Comercio, Anuncios y Espectáculos del Cabildo para modificar sobre todo las reglas de operación de eventos y espectáculos. No satanizamos la vida nocturna; lo que queremos es ordenarla”, expresó el presidente municipal.

Entre otros aspectos, dijo que el nuevo reglamento buscará, a través de sanciones más amplias y severas, “garantizar que no haya menores en donde no deben estar. Que no entren a los antros. No corresponde a su edad ni a su desarrollo. Queremos cuidar que no se venda alcohol adulterado en algunos lugares, que se respeten los horarios y los giros”.

Galindo Ceballos mencionó que también se buscará “cuidar la vida de las y los vecinos de estos sitios, pues a veces los antros se vuelven insoportables los jueves, viernes, sábados y a veces, hasta los domingos. Todo esto son algunas pistas que les doy de cómo vendrá el nuevo reglamento de Comercio”.