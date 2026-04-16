Anuncia Interapas calendario de atención para la zona norte

Luego de diversas denuncias por fallas en el suministro de agua potable y problemas de drenaje en colonias del sector norte de la capital potosina, el organismo operador Interapas anunció la implementación de un calendario de atención específico para esta zona.

La medida fue acordada durante una mesa de trabajo entre autoridades del organismo, personal de Atención Social, Operación y Mantenimiento, así como representantes de la Secretaría de Bienestar municipal y vecinos afectados, quienes expusieron las principales problemáticas que enfrentan en sus colonias.

De acuerdo con lo informado, la estrategia busca dar una respuesta más puntual y ordenada, al reconocer que cada colonia presenta condiciones distintas, tanto en el abasto de agua como en la infraestructura de drenaje, e incluso en algunos casos donde el organismo no tiene jurisdicción directa.

El calendario permitirá programar intervenciones por zonas, con el objetivo de atender de manera más eficiente los reportes ciudadanos que se han acumulado en esta parte de la ciudad, una de las más señaladas recientemente por deficiencias en los servicios.

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