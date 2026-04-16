logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡SE COMPROMETEN!

Fotogalería

¡SE COMPROMETEN!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Anuncia Interapas calendario de atención para la zona norte

Por Rolando Morales

Abril 16, 2026 03:00 a.m.
A
Anuncia Interapas calendario de atención para la zona norte

Luego de diversas denuncias por fallas en el suministro de agua potable y problemas de drenaje en colonias del sector norte de la capital potosina, el organismo operador Interapas anunció la implementación de un calendario de atención específico para esta zona.

La medida fue acordada durante una mesa de trabajo entre autoridades del organismo, personal de Atención Social, Operación y Mantenimiento, así como representantes de la Secretaría de Bienestar municipal y vecinos afectados, quienes expusieron las principales problemáticas que enfrentan en sus colonias.

De acuerdo con lo informado, la estrategia busca dar una respuesta más puntual y ordenada, al reconocer que cada colonia presenta condiciones distintas, tanto en el abasto de agua como en la infraestructura de drenaje, e incluso en algunos casos donde el organismo no tiene jurisdicción directa.

El calendario permitirá programar intervenciones por zonas, con el objetivo de atender de manera más eficiente los reportes ciudadanos que se han acumulado en esta parte de la ciudad, una de las más señaladas recientemente por deficiencias en los servicios.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Clausuran tirolesa en Real de Catorce tras incidente con menor
    Clausuran tirolesa en Real de Catorce tras incidente con menor

    Clausuran tirolesa en Real de Catorce tras incidente con menor

    SLP

    Redacción

    Protección Civil sanciona complejo turístico "El Águila Real"

    SEGE rechaza incumplimiento y asegura que obra en preescolar indígena sí fue entregada
    SEGE rechaza incumplimiento y asegura que obra en preescolar indígena sí fue entregada

    SEGE rechaza incumplimiento y asegura que obra en preescolar indígena sí fue entregada

    SLP

    Redacción

    Autoridad educativa asegura que sí cumplió con la obra, pese a señalamientos de fallas.

    Detectan aumentos en cobros del Tangamanga I
    Detectan aumentos en cobros del Tangamanga I

    Detectan aumentos en cobros del Tangamanga I

    SLP

    Rubén Pacheco

    Asociación documenta alzas de hasta 50% en servicios y señala posible cobro ilegal en el acceso al centro acuático

    Aseguran 28 kilos de marihuana y arsenal en operativos en SLP
    Aseguran 28 kilos de marihuana y arsenal en operativos en SLP

    Aseguran 28 kilos de marihuana y arsenal en operativos en SLP

    SLP

    Rubén Pacheco

    Operativos permitieron asegurar estupefacientes y equipo táctico