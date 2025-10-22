Anuncia UASLP mesas de trabajo para un protocolo integral contra violencias

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) dio a conocer las acciones adoptadas tras la entrega de un pliego petitorio por parte de alumnas y alumnos de la Facultad de Derecho, presentada el pasado lunes 20 de octubre ante el rector Alejandro Javier Zermeño Guerra.

Entre las demandas, las y los estudiantes solicitaron la destitución de representantes de la Federación Universitaria Potosina (FUP) por supuesta omisión y encubrimiento en un caso de abuso. La universidad precisó que, conforme a su marco institucional, solo se reconocen oficialmente la presidencia y la vicepresidencia de la FUP, mientras que otras delegaciones carecen de reconocimiento formal.

En respuesta a la exigencia de asumir responsabilidad institucional por la falta de actuación, la UASLP informó que aceptó la renuncia del director de la Facultad mencionada, Germán Pedroza Gaytán y destituyó a otros funcionarios, incluyendo a la titular de la Defensoría de Derechos Universitarios, Magdalena Beatriz González Vega. Además, se tomó la decisión de expulsar de manera definitiva a los dos estudiantes involucrados en el caso de violencia de género, junto con medidas administrativas contra las autoridades señaladas.

La universidad anunció también la implementación de mesas de análisis y diálogo con colectivas estudiantiles, especialistas externos y personal capacitado, para crear un protocolo integral de atención, acompañamiento y sanción frente a casos de violencia, hostigamiento y acoso.

Asimismo, la Institución se comprometió garantizar seguridad y cero represalias para la víctima, sus acompañantes y cualquier participante en procesos de denuncia o movilización.

Como parte de las acciones de prevención y transformación institucional, la UASLP, expuso a través de un comunicado oficial continuará con los procesos formativos en derechos humanos y perspectiva de género para docentes, personal administrativo y estudiantes de la Facultad de Derecho.

También se reforzarán los espacios de organización estudiantil, reconociendo la pluralidad de grupos dentro de las entidades académicas y promoviendo su participación en las áreas sustantivas de la universidad.

"La UASLP reitera su disposición a mantener un diálogo permanente con su comunidad, para consolidar un ambiente universitario autónomo, libre de violencia, justo, plural y respetuoso de la dignidad humana", manifestaron a través de un comunicado.

SE PRONUNCIA EL CDU

Integrantes del Consejo Directivo Universitario (CDU) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) manifestaron su respaldo a las y los estudiantes que exigen justicia y seguridad tras los recientes hechos registrados en la Facultad de Derecho.

Las y los consejeros expresaron su solidaridad con quienes han sido víctimas dentro de la institución y destacaron la necesidad de garantizar espacios seguros para el desarrollo de las actividades académicas. Además, subrayaron que la libre manifestación pacífica es un derecho fundamental, mientras que rechazaron cualquier agresión física o verbal contra estudiantes, trabajadores, funcionarios o directivos.

En su pronunciamiento, hicieron un llamado a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que investigue los hechos ocurridos en la Facultad de Derecho, con el fin de que ningún agresor quede impune. También invitaron a la comunidad universitaria a participar en mesas de diálogo para mejorar protocolos, establecer acuerdos y asegurar el respeto a los derechos humanos dentro de la universidad.

Para atender los conflictos recientes, solicitaron la convocatoria a una sesión extraordinaria del CDU, máxima autoridad de la UASLP, con el objetivo de definir estrategias y soluciones inmediatas que protejan a toda la comunidad académica. Asimismo, exhortaron a las y los estudiantes a evitar provocaciones o situaciones que puedan ponerlos en riesgo, recordando que la violencia genera más violencia y que los cambios reales se logran a través del diálogo y la unidad.

Los 40 consejeros que firmaron el pronunciamiento pertenecen a distintas facultades y sedes de la universidad: Derecho, Medicina, Contaduría y Administración, Enfermería y Nutrición, Ingeniería, Estomatología, Ciencias de la Comunicación, Ciencias, Ciencias de la Información, Ciencias Sociales y Humanidades, Hábitat, Ciencias Químicas, Estudios Profesionales Zona Media y Zona Huasteca, Psicología, Preparatoria de Matehuala y Unidad Académica Multidisciplinaria Región Altiplano. Aseguraron que las y los estudiantes son la esencia de la universidad y enfatizaron que proteger sus derechos beneficia a toda la institución.