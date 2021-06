Anuncia Xavier Nava su regreso a la alcaldía y denuncia irregularidades en el proceso electoral

El alcalde con licencia Xavier Nava Palacios anunció su regreso a la alcaldía para el próximo lunes y el inicio de los contactos con Enrique Galindo Ceballos para el inicio del proceso de entrega-recepción, en en el que afirmó que entregará una alcaldía en orden y sin ser corrompida, y no como él la recibió.

Asimismo, denunció el uso de recursos de procedencia ilícita para convencer a las personas de más escasos recursos y precisó que aprovecharse de la pobreza comprando voluntades es una de las realidades más dolorosas que tiene San Luis Potosí ahora.

Explicó que durante la jornada electoral, hubo grupos de personas armadas que irrumpieron en algunas casillas y rondaron en otras intimidando a amplios sectores de la población.

"Fuimos testigos de un conjunto amplio de mecanismos que atentaron contra el valor central de la voluntad popular, es decir el voto libre, y las miles y miles de bardas pintadas y los cientos de mentiras repetidas una y otra vez las tarjetas que se activarían en el 6 de junio, las miles de dádivas las amenazas el miedo y la violencia, son formas inaceptables de hacer política".

Exigió que en el tramo de responsabilidad que aún le resta al organismo electoral actúe pensando en el interés superior de la democracia, y que cumpla con el mandato legal y constitucional que se le confirió.

"El 6 de junio arribamos a una jornada electoral derivada de un proceso plagado de irregularidades que atentaron contra la equidad de la competencia política, principio fundamental de la democracia mexicana, y he recibido críticas porque hay quienes piensan que cuando uno se encuentra en la responsabilidad o titularidad de un gobierno como el municipal, debería hacer uso de ese poder público para beneficiarse de manera electoral".

Dijo que a ese respecto responde que no debe haber injerencias autoritarias en los procesos electorales y por eso desde el gobierno municipal, se mantuvo una posición de imparcialidad, en orden y sin el uso de los recursos públicos, y por eso y para no dar lugar a ningún tipo de mala práctica, decidió aún cuando no era necesario, mantenerse en su licencia y no involucrar al municipio en la competencia política.

La forma de tener recursos ilimitados como lo han hecho algunos de los que compitieron por los cargos de elección popular es hacer uso de recursos de dudosa procedencia o comprometiendo años de gobierno para pagar elecciones.

Dijo que no estamos en la vida pública para continuar con el ciclo de corrupción política que impide el arribo de una democracia auténtica. "Nosotros vinimos a combatir y luchar justamente contra ese ciclo y ese pacto de impunidad, aún a costa de perder elecciones".