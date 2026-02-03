Anuncian 13 nuevas rutas de Volaris; cinco desde SLP

Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA) y Volaris anunciaron la apertura de 13 nuevas rutas durante el primer semestre, como parte de una estrategia conjunta para reforzar la conectividad aérea en ocho aeropuertos del centro y norte del país.

La apertura de estas 13 nuevas rutas de Volaris se suma a las 54 rutas operadas actualmente en 11 aeropuertos de OMA en 2025, año en el que la aerolínea agregó más de 15 nuevos servicios aéreos en los aeropuertos de OMA.

La alianza entre Volaris y OMA ha permitido dar servicio a 50 millones de pasajeros nacionales e internacionales en los últimos 10 años, destacando la relevancia de esta aerolínea para OMA.

"La colaboración con Volaris es fundamental para seguir impulsando estas cifras, contribuyendo significativamente al desarrollo de la conectividad y a la prosperidad de las regiones que servimos", mencionó Ricardo Dueñas, director general de OMA, en un comunicado.

- Nuevas rutas

Las nuevas rutas a iniciar operaciones durante el primer semestre son:

Acapulco-Querétaro; Durango-Querétaro; Mazatlán-Guadalajara; Mazatlán-Querétaro; Reynosa-Guadalajara; San Luis Potosí-Chicago Midway; San Luis Potosí-Guadalajara; San Luis Potosí-Monterrey; San Luis Potosí-Puerto Vallarta; San Luis Potosí-Puebla; Zacatecas-Guadalajara; y Zihuatanejo-Puebla.

Con esto, se proyecta un crecimiento importante en el tráfico de pasajeros hacia la zona centro del país, propulsando particularmente la conectividad nacional e internacional de San Luis Potosí, así como la creación de nuevos enlaces nacionales en el resto de los aeropuertos beneficiados.

Además, implica el inicio de operaciones de Volaris en el Aeropuerto Internacional de Reynosa, con lo que se convierte en uno de los socios con mayor presencia en OMA al operar en 12 de los 13 aeropuertos del grupo.

"La apertura de estas nuevas rutas refleja el compromiso de Volaris por ampliar una conectividad aérea accesible y eficiente entre regiones clave del país, en alianza con OMA", agregó Holger Blankenstein, vicepresidente ejecutivo de Volaris.