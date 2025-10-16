Anuncian 'megapuente' educativo por Xantolo

logo pulso
Por Iván Edmundo Rodríguez

Octubre 16, 2025 01:47 p.m.
Foto: Archivo-Pulso

Foto: Archivo-Pulso

El gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, anunció que se han autorizado tres días de asueto por las celebraciones por el Xantolo., por lo que el sector educativo gozará de 5 días de descanso.

Señaló que el miércoles 29 de octubre habrá reunión de Consejo Técnico Escolar, por lo que no habrá clases.

En tanto, los días jueves 30 y viernes 31 de octubre serán de descaso obligatorio, con el fin de promover la asistencia a las celebraciones previo al Día de Muertos en las distintas zonas del estado.

Así, los alumnos regresarán a clases hasta el día 3 de noviembre.

Gallardo Cardona también informó que el próximo lunes 20 de octubre regresan a clases todos los planteles de la Huasteca, luego de que fueron afectados por las recientes lluvias.

