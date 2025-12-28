logo pulso
Concierto navideño reúne a familias en Plaza de Fundadores

Concierto navideño reúne a familias en Plaza de Fundadores

SLP

Anuncian nueva Feria de Pasaportes Americanos para paisanos

El IMEI organizará en febrero la 17ª Feria de Pasaportes Americanos

Por Redacción

Diciembre 28, 2025 06:23 p.m.
A
El Instituto de Migración y Enlace Internacional anunció la realización de la 17ª Feria de Pasaportes Americanos, que se llevará a cabo los días 19 y 20 de febrero de 2026, en coordinación con el Consulado General de Estados Unidos en Monterrey.

El objetivo de esta jornada es facilitar trámites de nacionalidad estadounidense a personas nacidas en Estados Unidos, hijas e hijos de madres y padres potosinos, como parte del acompañamiento institucional a la comunidad migrante.

El titular del IMEI, Luis Enrique Hernández Segura, informó que los requisitos serán los mismos que en ediciones anteriores, entre ellos la presentación de acta de nacimiento original, documentos expedidos por el hospital y comprobante de domicilio.

Debido a que el cupo es limitado, la recepción de documentos se realizará de manera previa en las oficinas del Instituto, con el fin de integrar los expedientes e iniciar el trámite correspondiente.

La dependencia recordó que los trámites son personales y no requieren gestores externos. Para mayor información, las personas interesadas pueden comunicarse a los teléfonos 444 541 35 12 y 444 173 16 90, o acudir a las oficinas del IMEI, ubicadas en Leandro Valle número 120, colonia Alamitos.

SLP

Redacción

El IMEI organizará en febrero la 17ª Feria de Pasaportes Americanos

