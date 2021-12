Aplaude diputada que se apliquen vacunas de refuerzo a maestros

Luego del reciente anuncio de la presidencia de la República sobre la aplicación de la dosis contra COVID-19 para maestros, maestras y personal sanitario, la diputada María Claudia Tristán Alvarado afirmó que será esencial para el éxito del regreso a clases de forma presencial al cien por ciento que se vislumbra para un futuro cercano.

La presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología informó que desde el mes de octubre pasado, el dirigente magisterial Alfonso Cepeda Salas, inició las gestiones ante el presidente Andrés Manuel López Obrador para que al magisterio nacional se le aplique la dosis de la vacuna anti Covid.

Dijo que el proceso ya inició en el estado de México y se pretende para el resto del país en el mes de enero del 2022.

Tristán Alvarado advirtió que la meta de regresar a clases presenciales al cien por ciento en todo el país, va de la mano con ese refuerzo de la vacuna para las y los maestros, pero también de la vacuna para las y los jóvenes y niños, ya que "la pandemia es algo que no se había visto en 100 años para todo el mundo, no solamente para San Luis Potosí o para México y la verdad es que nos habían pospuesto, no nada más a los maestros sino también a los médicos y celebro que ya lo hayan tomado en cuenta".

Al respecto de la nueva cepa y de lo que se derive de todo esto en las próximas semanas, la legisladora señaló que a partir de ello, se sabrá que destino tendrá el ciclo escolar, sin embargo reiteró que es de celebrar el hecho del anuncio de la aplicación del refuerzo al magisterio e hizo votos para que en breve tiempo, se tenga las fechas de aplicación que corresponderán al magisterio potosino.

La diputada al mismo tiempo hizo un llamado a la población potosina para continuar con la medidas sanitarias que ya todas y todos conocemos, y dijo que hay que recordar que para el próximo 2022 el tema de la salud dará mucho de qué hablar.

Manifestó que aún no se puede pensar en un pronto regreso a la normalidad, porque no se pueden vislumbrar con seguridad medicamentos eficaces de manera definitiva, por lo que lo mejor para combatir al virus sigue siendo la prevención; las medidas de sana distancia, el lavado de manos, el uso de alcohol gel, y sobre todo que se eviten las salidas y las reuniones con gente con la que no se convive, afirmó que esto será lo mejor para tener unas felices fiestas decembrinas.