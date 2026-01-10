Aplican "barredora" a motocicletas de agencia en Carranza
El operativo de la Policía Vial se aplicó en un negocio a la altura de Valentín Gama
La Dirección de Policía Vial capitalina informó que este sábado realizó acciones de ordenamiento afuera de un negocio porque sus vehículos en venta obstruían el paso peatonal en avenida Venustiano Carranza.
El operativo se aplicó a la altura de Valentín Gama, por lo que fue liberada la banqueta frente a la agencia.
También, se informó que se aplicaron sanciones, se retiraron varias motocicletas y se dialogó con los encargados de los comercios para no invadir la zona de peatones y garantizarles la prioridad de paso.
Aplica SSPC hasta 12 sanciones diarias por invasión de banquetas
Automóviles han suido retirados con grúas, señaló Villa Gutiérrez
