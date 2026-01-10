logo pulso
Aplican "barredora" a motocicletas de agencia en Carranza

El operativo de la Policía Vial se aplicó en un negocio a la altura de Valentín Gama

Por Pulso Online

Enero 10, 2026 03:24 p.m.
A
Foto: SSPC

Foto: SSPC

La Dirección de Policía Vial capitalina informó que este sábado realizó acciones de ordenamiento afuera de un negocio porque sus vehículos en venta obstruían el paso peatonal en avenida Venustiano Carranza.

El operativo se aplicó a la altura de Valentín Gama, por lo que fue liberada la banqueta frente a la agencia.  

Foto: SSPC 

También, se informó que se aplicaron sanciones, se retiraron varias motocicletas y se dialogó con los encargados de los comercios para no invadir la zona de peatones y garantizarles la prioridad de paso.

Aplica SSPC hasta 12 sanciones diarias por invasión de banquetas

Automóviles han suido retirados con grúas, señaló Villa Gutiérrez

