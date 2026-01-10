Aplican "barredora" a motocicletas de agencia en Carranza

La Dirección de Policía Vial capitalina informó que este sábado realizó acciones de ordenamiento afuera de un negocio porque sus vehículos en venta obstruían el paso peatonal en avenida Venustiano Carranza.

El operativo se aplicó a la altura de Valentín Gama, por lo que fue liberada la banqueta frente a la agencia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Foto: SSPC

También, se informó que se aplicaron sanciones, se retiraron varias motocicletas y se dialogó con los encargados de los comercios para no invadir la zona de peatones y garantizarles la prioridad de paso.