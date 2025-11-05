Aplicaría "castración química" sólo para violadores reincidentes: RGC

Luego que la seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue vulnerada por un sujeto que la acoso sexualmente, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona evitó responder si reforzará la vigilancia de sus eventos públicos.

En su lugar, anunció que se buscará afinar la propuesta de castración química, pues en lugar de que sea aplicable a los primodelincuentes, se impondrá a los violadores reincidentes.

Aseguró que el Gobierno del Estado entregó un addendum al Poder Legislativo, a fin complementar la iniciativa presentada el 19 de abril del 2023 por las bancadas de los Partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT).

Sostuvo que hasta que no haya "un castigo realmente fuerte, los criminales no dejarán de cometer este tipo de agresiones sexuales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Aunado a ello, informó que solicitó al área jurídica revisar las penalidades actuales de ilícitos como acoso sexual y hostigamiento sexual, en aras de valorar qué modificaciones podrían realizarse para inhibir tales delitos que vulneran principalmente a mujeres.

Gallardo Cardona se solidarizó con la mandataria nacional por la agresión sufrida, y demandó que haya respeto para todas las mujeres.