Apostará Basílica Menor de Guadalupe al uso de redes en caso de que cambie el semáforo el día de la celebración

Para la celebración del Día de la Virgen de Guadalupe, los organizadores apostarán al uso de redes sociales y a la probabilidad de que las misas solo sean transmitidas a distancia si el semáforo epidemiológico no permite el aforo presencial, aseguró Gabino Medina Portales, párroco y rector de la Basílica Menor de Guadalupe de San Luis Potosí.

Informó que solo permitirán una afluencia máxima de 75 por ciento de feligreses durante las celebraciones desde la Misa de Gallo, hasta concluir el día.

En vista de que el día de la Virgen de Guadalupe es domingo, la agenda del día incluye una celebración eucarística encabezada por el arzobispo Jesús Carlos Cabrero Romero.

Informó que el proceso de organización de la celebración, no avanza si no hay un acuerdo de todos, y si cambia el semáforo es probable que tenga que cerrar el templo y si no hay actividad presencial, posiblemente comercio tampoco.