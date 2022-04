Apoya la IP local limitar protestas

Ante la posible regulación de las manifestaciones por parte del Congreso del Estado, empresarios coinciden en que el derecho de las mayorías debe de estar por encima del interés de unos cuantos, no obstante, aseguraron que no desdeñan el origen y causa de las protestas, pero afirman que prevalecer el derecho al libre tránsito en las vías de comunicación.

Para el coordinador de la Alianza Empresarial, Juan Servando Branca Gutiérrez, las vialidades deben mantenerse libres de bloqueos para no afectar la dinámica económica de la capital del estado, pues afirmó que se daña la productividad, por ende, la economía de la entidad de forma severa.

Recordó que los impactos que dejaron los bloqueos pasados, tales como los que se presentaron las últimas semanas de la gestión de Juan Manuel Carreras López, dejaron graves afectaciones económicas, sobre todo para las empresas ubicadas en la Zona Industrial, por ello exhortó a considerar el análisis para una posible regulación de las manifestaciones como se pretende la iniciativa de los legisladores Antonio Lorca y Rene Oyarvide.

Por su parte, Juan Puente, presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI), dijo que todas las personas tienen derecho a manifestarse, pero sin afectar a terceros, "es importante entender que las afectaciones son muy graves", pues parar una línea de producción deriva en pérdidas económicas importantes.

Se mostró a favor de que la gente se manifieste, pero no en vías como la carretera 57, en donde diariamente se trasladan alrededor de 120 mil personas, aunque no descartó que estas deban ser reguladas, aunque no precisamente como lo plantea la iniciativa.